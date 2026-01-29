Meteo ancora pioggia e vento sull' Italia nei giorni della merla

Il meteo in Italia si fa ancora difficile. Nei prossimi giorni, tra il 30 e il 31 gennaio, nuove perturbazioni porteranno pioggia e vento forte in molte regioni. Le previsioni parlano di rovesci temporaleschi che interesseranno varie zone, creando ulteriori disagi in un periodo già complicato. La neve, invece, resta lontana, lasciando spazio a nuvole e maltempo.

Si dice che i giorni della merla, cioè gli ultimi di gennaio, siano i più freddi dell'anno. La leggenda narra di una merla dal piumaggio chiaro che, per sfuggire alle temperature rigide, avrebbe trovato riparo in un camino, uscendone così annerita dalla fuliggine. In passato si riteneva che, a una merla più mite, sarebbe corrisposta una primavera più rigida e viceversa. Quest’anno, però, la fase a cavallo tra gennaio e febbraio sarà caratterizzata da temperature complessivamente nella media; a fare la differenza sarà soprattutto una marcata instabilità. La giornata di venerdì sarà segnata da una nuvolosità variabile su tutta l'Italia, con un balletto di annuvolamenti e ampie schiarite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Durante i Giorni della Merla, Roma si prepara ad affrontare un’intensa ondata di maltempo, con precipitazioni attese fino a 50 mm di pioggia.

Il meteo in Italia si mantiene instabile fino alla fine del mese, con frequenti perturbazioni che portano pioggia, vento e neve su varie regioni.

