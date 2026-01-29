Metapro battere il cancro alla prostata grazie a mini-tumori coltivati in laboratorio

In Italia nasce un nuovo metodo per combattere il cancro alla prostata. I ricercatori hanno sviluppato mini-tumori coltivati in laboratorio che permettono di testare i farmaci in modo più preciso. L’obiettivo è trovare le strategie giuste per bloccare la crescita del tumore e capire in anticipo quale cura funziona su ciascun paziente. Ora si lavora per mettere a punto trattamenti più efficaci e personalizzati.

Identificare nuove strategie per bloccare la progressione del tumore alla prostata e, soprattutto, capire in anticipo quale farmaco funzionerà su ogni singolo paziente. Questi in sintesi gli obiettivi di Metapro, il nuovo progetto di ricerca internazionale che punta a rivoluzionare il trattamento di uno dei tumori maschili più diffusi. Il coordinamento di questa sfida scientifica è stato affidato all' Irccs di Candiolo, che si è aggiudicato il bando EP PerMed Joint Transnational Call 2025, superando una selezione durissima (solo 22 progetti finanziati su 110 presentati in tutta Europa).

