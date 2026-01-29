Metal detector dirigenti perplessi | Rischia di rallentare gli accessi Servono strategia e investimenti

Le forze dell’ordine usano i metal detector mobili vicino alle scuole, ma i dirigenti scolastici sono perplessi. Temono che l’accesso agli istituti rallenti troppo e chiedono strategie più efficaci e investimenti seri. Intanto, i controlli si intensificano, anche se molti restano scettici sulla reale utilità di questa misura.

"L’uso mirato dei metal detector mobili da parte delle forze dell’ordine che potranno essere impiegati da pattuglie che stazioneranno nei pressi degli istituti scolastici è uno strumento finalizzato al controllo del territorio ma non della scuola". E’ quanto affermato dal presidente provinciale dell’associazione nazionale presidi, Andrea Cornetto, in merito all’annunciata campagna di intensificazione dei controlli nei minuti immediatamente precedenti all’ingresso a scuola. Una decisione presa nelle ultime ore in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto della Spezia Andrea Cantadori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Metal detector, dirigenti perplessi: "Rischia di rallentare gli accessi. Servono strategia e investimenti" Approfondimenti su Metal Detector Scuola: Salvini, 'se servono metteremo metal detector' Il ministro Salvini ha annunciato l'intenzione di installare metal detector nelle scuole, se necessario, per garantire la sicurezza. Scuola, Salvini: “Metal detector? Richiesta arriva da presidi, controlli servono” Il tema dell’installazione di metal detector nelle scuole ha suscitato diverse opinioni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Metal Detector Argomenti discussi: Metal detector, dirigenti perplessi: Rischia di rallentare gli accessi. Servono strategia e investimenti; A scuola sequestri di coltellini e forbici, ma sul metal detector i presidi frenano. Firmata la circolare su metal detector da Valditara e Piantedosi: cosa cambia nelle scuolePrefetti, dirigenti scolastici e forze dell’ordine coordinati per prevenire violenze e introdurre metal detector negli istituti più a rischio. Ecco i dettagli della circolare firmata da Valditara e Pi ... notizie.it Metal detector nelle scuole, ma su richiesta dei dirigenti scolastici. Direttiva dei Ministri Piantedosi e Valditara alle prefetture e agli USR [PDF]Per favorire il più efficace raccordo delle iniziative volte a prevenire ogni forma di illegalità presso gli istituti scolastici, i sigg. Prefetti, d’intesa con i Dirigenti scolastici regionali, conv ... tecnicadellascuola.it Arrivano i metal detector a scuola: firmata circolare dai ministri Valditara e Piantedosi. di Maria Paola Raiola x.com Arrivano i metal detector a scuola: firmata circolare dai ministri Valditara e Piantedosi. Potranno essere installati solo se i presidi ne faranno richiesta, in seguito a conclamate esigenze di tutela della sicurezza nelle scuole. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.