Metal detector a scuola | come funzioneranno i controlli e chi li deciderà

I controlli con i metal detector arrivano nelle scuole italiane. I ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato la circolare che autorizza l’uso di questi dispositivi per verificare gli studenti e il personale. La decisione arriva dopo le numerose aggressioni, anche con coltelli, che si sono registrate negli ultimi mesi, tra cui quella grave all’Istituto Einaudi di La Spezia. Ora si cercano soluzioni più concrete per garantire la sicurezza nelle aule.

