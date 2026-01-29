Mercosur ok solo se c' è reciprocità

Ieri a Milano, migliaia di agricoltori lombardi si sono riuniti al SuperStudio per discutere dei fondi europei destinati all’agricoltura italiana. Con 10 miliardi di euro disponibili, di cui 850 milioni solo in Lombardia, gli agricoltori chiedono che siano usati in modo equo e che ci sia reciprocità nelle trattative con il Mercosur. La riunione si è trasformata in una dimostrazione di forza, con l’obiettivo di difendere la produzione di cibo e la sovranità alimentare del Paese.

Il SuperStudio di Milano ieri si è colorato di giallo con l'arrivo di 6.500 agricoltori lombardi riuniti dalla Coldiretti per fare il punto sui 10 miliardi di euro di fondi della Politica agricola comune - di cui 850 milioni in Lombardia - che tornano all'agricoltura italiana per difendere la produzione di cibo e la sovranità alimentare, l'innovazione, la lotta al dissesto idrogeologico soprattutto nelle aree collinari e montane (perché chi può continuare a fare la manutenzione è solo l'agricoltore), il ricambio generazionale e la tutela dei redditi. Al centro del confronto tra gli agricoltori anche il Mercosur e il recente accordo sui dazi con l'India.

