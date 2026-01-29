Mercato Juve Romano smentisce quella pista | Nessuna offerta del club bianconero è stato solo offerto

La Juventus ha fatto sapere di non aver mai presentato un’offerta ufficiale per Romano. L’agente del calciatore ha chiarito che si è trattato solo di un’offerta, senza passare alla fase concreta delle trattative. La notizia smentisce le voci di un possibile trasferimento in corso, lasciando tutto in stand-by.

Le parole del giornalista. L'ultima puntata sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha gettato nuova luce sulle manovre offensive della Juventus, in un finale di mercato che si preannuncia incandescente. Insieme a Matteo Moretto, l'esperto di calciomercato ha fatto il punto sulla ricerca del centravanti da parte di Comolli, soffermandosi in particolare sulla suggestione turca legata a Jhon Durán, attaccante del Fenerbahçe (ma di proprietà dell'Al-Nassr). Il punto su Jhon Durán. Nonostante le voci insistenti rimbalzate dalla Turchia nelle ultime ore, che parlavano di una trattativa in fase avanzata o addirittura di un'offerta ufficiale già presentata, Romano ha voluto ristabilire i fatti.

