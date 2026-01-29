Mercato Inter Perisic forza la mano | chiesta la cessione al PSV! Ecco la risposta del club olandese

Perisic ha chiesto al PSV di essere ceduto, spingendo il club olandese a rispondere. L’attaccante croato vuole tornare all’Inter, ma finora il PSV non ha dato segnali di apertura. La situazione resta da seguire, con i tifosi nerazzurri che aspettano sviluppi.

Inter News 24 Mercato Inter, Perisic vuole il ritorno in nerazzurro e chiede la cessione al PSV: ecco la risposta del club olandese. Il mercato dell’ Inter resta infuocato sul fronte delle corsie esterne, con due nomi che dominano la scena: Ivan Perisi? e Moussa Diaby. Per entrambi i calciatori non è ancora arrivato il via libera definitivo al trasferimento, ma la novità sostanziale risiede nella volontà ferma dei protagonisti. I due giocatori, infatti, hanno deciso di uscire allo scoperto e stanno spingendo con forza per vestire la maglia nerazzurra e mettersi a disposizione di Cristian Chivu il prima possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

In vista del mercato estivo, si intensificano le voci sul possibile ritorno di Ivan Perisic all’Inter.

La trattativa tra l’Inter e il PSV per Ivan Perisic si fa più intensa.

