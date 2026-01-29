Mercato Inter Luis Henrique via per fare posto a Perisic o Diaby C’è l’offerta del Bournemouth

Il mercato dell’Inter si anima con Luis Henrique che potrebbe lasciare il club. La società sta valutando la partenza dell’attaccante per fare spazio a nuovi acquisti, come Perisic o Diaby. Nel frattempo, il Bournemouth ha fatto un’offerta concreta per il giocatore, e ora si attende una risposta. La situazione si sbloccherà nei prossimi giorni.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il mercato invernale della formazione meneghina si accende improvvisamente. Con la chiusura della sessione ormai alle porte, la società di Viale della Liberazione ha deciso di imprimere un’accelerata decisiva per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu, tecnico carismatico ed ex difensore leggendario del Triplete, alla ricerca di profili in grado di garantire velocità, estro e superiorità numerica sulle corsie esterne. L’obiettivo numero uno: Moussa Diaby. 🔗 Leggi su Internews24.com

Il Bournemouth ha deciso di fare il primo passo concreto e ha presentato un’offerta ufficiale all’Inter per Luis Henrique.

Il Bournemouth ha presentato un’offerta per Luis Henrique, suscitando interesse nel mercato dei trasferimenti.

