Mercato Inter Luis Henrique via per fare posto a Perisic o Diaby C’è l’offerta del Bournemouth
Il mercato dell’Inter si anima con Luis Henrique che potrebbe lasciare il club. La società sta valutando la partenza dell’attaccante per fare spazio a nuovi acquisti, come Perisic o Diaby. Nel frattempo, il Bournemouth ha fatto un’offerta concreta per il giocatore, e ora si attende una risposta. La situazione si sbloccherà nei prossimi giorni.
Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il mercato invernale della formazione meneghina si accende improvvisamente. Con la chiusura della sessione ormai alle porte, la società di Viale della Liberazione ha deciso di imprimere un’accelerata decisiva per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu, tecnico carismatico ed ex difensore leggendario del Triplete, alla ricerca di profili in grado di garantire velocità, estro e superiorità numerica sulle corsie esterne. L’obiettivo numero uno: Moussa Diaby. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Mercato Inter
Mercato Inter, arriva l’offerta del Bournemouth per Luis Henrique: ecco la cifra presentata dal club inglese
Il Bournemouth ha deciso di fare il primo passo concreto e ha presentato un’offerta ufficiale all’Inter per Luis Henrique.
Mercato Inter, il Bournemouth fa sul serio per Luis Henrique: ecco l’offerta inglese e la risposta dei nerazzurri
Il Bournemouth ha presentato un’offerta per Luis Henrique, suscitando interesse nel mercato dei trasferimenti.
Ultime notizie su Mercato Inter
Argomenti discussi: Non segna e non dribbla: flop Luis Henrique. E l'Inter corre ai ripari: in campo e sul mercato; Luis Henrique, Bournemouth ha offerto titolo definitivo! Cos’ha risposto l’Inter e il motivo; Inter, muro su Luis Henrique: respinte due offerte; Inter, conferme sull'affare Luis Herinque - Besiktas: il piano dell'Inter e i dettagli sull'offerta dei turchi.
Mercato Inter, sirene inglesi per Luis Henrique: prima offerta del Bournemouth, Perisic scalpitaIl club inglese ha messo gli occhi sul giocatore di Chivu, che nel frattempo continua a chiedere informazioni sull'esterno croato ... tuttosport.com
Inter, l'addio di Luis Henrique per Diaby e Perisic: le trattative di Marotta e AusilioIeri si è chiusa l’avventura in Champions del Psv Eindhoven. Significa che l’Inter potrà tentare l’assalto a Ivan Perisic, con maggiori probabilità di successo. Nelle ultime ore, però, è emerso che il ... msn.com
Il mercato dell'Inter https://mdst.it/4rldnuP #SportMediaset facebook
Si preannuncia un giovedì scoppiettante per il mercato dell’Inter x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.