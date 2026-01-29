Mercato Bologna occhi su quel calciatore del Cagliari! Sartori cerca il colpo sulla destra cosa sta succedendo

Il mercato invernale del Bologna si scalda, e la dirigenza sta facendo pressing su un calciatore del Cagliari. Sartori cerca di chiudere un colpo sulla destra, ma ancora non sono chiare le intenzioni del club. Le trattative sono in corso e i tifosi aspettano novità.

Sul mercato della Juventus, En Nesyri rimane una delle possibili operazioni nonostante l'interesse di altri club, tra cui il Napoli.

Sul futuro di Mike Maignan si fa sempre più insistente il rumors di un possibile trasferimento all’Inter.

Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per PerisicLa Juventus continua a movimentare il mercato. I bianconeri hanno rotto gli indugi e sono ai dettagli per En-Nesyri del Fenerbahce. L’attaccante. tuttomercatoweb.com

Mercato: se dovesse uscire una punta, rossoblù pronti a un innesto. Anche a centrocampo. Evan Ferguson resta nel mirino. Fari anche su Noslin e NgongeNuovo summit di mercato in vista. Si avvicinano le ultime curve del mercato e di fronte alle difficoltà e ... msn.com

#Torino, retroscena di mercato su #Prati Il #Bologna stava per chiudere la pratica col #Cagliari, ora la situazione è ferma #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per i dettagli x.com