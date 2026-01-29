Mercatino del Riciclo per una buona causa di fronte a Diversamente Bistrot a Udine

A Udine nasce un nuovo spazio dedicato al riciclo e alla solidarietà. Dopo l’apertura di Diversamente Bistrot lo scorso ottobre, l’Anffas di Udine ha deciso di rafforzare il suo impegno per l’inclusione. Da questa settimana, ogni sabato si svolge un Mercatino del Riciclo davanti al locale, aperto a tutti e con l’obiettivo di raccogliere fondi per le persone con disabilità. I cittadini possono portare oggetti usati, scambiarli o acquistare pezzi unici, contribuendo così a creare una comunità più solidale. La partecip

Dopo l’apertura di Diversamente Bistrot nell’ottobre 2024, l’Anffas Udine continua a rafforzare il proprio impegno per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo lanciando una nuova iniziativa aperta a tutti: il Mercatino del Riciclo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Diversamente Bistrot

Il 18 dicembre, il Diversamente Bistrot di Udine ospiterà un'asta di beneficenza dalle 17.

Per una buona causa, il confronto tra il mondo dell’arte e quello della moda ha aperto nuove prospettive di collaborazione e innovazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Diversamente Bistrot

Argomenti discussi: ANFFAS UDINE LANCIA IL MERCATINO DEL RICICLO al Diversamente Bistrot: una nuova vita agli oggetti per sostenere l’inclusione; Preparando i coriandoli al mercatino del riuso; Trasformare le batterie esauste realizzando un centro di riciclo europeo: la proposta di Elza Bontempi; Mercatini e svuota-calcio delle Yvelines questo fine settimana del 24 e 25 gennaio - 78.

Un nuovo mercatino solidale del riciclo e del riutilizzo a Campo di MarteArezzo, 18 settembre 2025 – Un nuovo mercatino solidale del riciclo e del riutilizzo nei giardini di Campo di Marte. Domenica 21 settembre è in programma la prima edizione di Cuori in bancarella con ... lanazione.it

Preparando i coriandoli al mercatino del riusoAnteprima di Carnevale e non solo oggi e domani (dalle 9.30 alle 19) in zona Piazzone e dintorni. msn.com

Anffas Udine APS. Giulio Cercato · Good Day. Un’Altra Storia Mercatino del Riciclo Riuso solidale a sostegno di Anffas Udine. Si parte sabato 31 gennaio e poi ogni ultimo sabato del mese, al mattino. Dove Da Diversamente Bistrot, Corte Sav - facebook.com facebook