Mercatino del Riciclo per una buona causa di fronte a Diversamente Bistrot a Udine

Da udinetoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine nasce un nuovo spazio dedicato al riciclo e alla solidarietà. Dopo l’apertura di Diversamente Bistrot lo scorso ottobre, l’Anffas di Udine ha deciso di rafforzare il suo impegno per l’inclusione. Da questa settimana, ogni sabato si svolge un Mercatino del Riciclo davanti al locale, aperto a tutti e con l’obiettivo di raccogliere fondi per le persone con disabilità. I cittadini possono portare oggetti usati, scambiarli o acquistare pezzi unici, contribuendo così a creare una comunità più solidale. La partecip

Dopo l’apertura di Diversamente Bistrot nell’ottobre 2024, l’Anffas Udine continua a rafforzare il proprio impegno per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo lanciando una nuova iniziativa aperta a tutti: il Mercatino del Riciclo.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

