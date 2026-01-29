Memoria | il gemellaggio del dolore doppio filo con Oswiecim

Arezzo ricorda il legame con Oswiecim, la città legata al nome di Auschwitz. Questa mattina, nel centro storico, si sono riunite diverse persone per commemorare il gemellaggio tra le due città, nato nel 2009. Un gesto simbolico che punta a mantenere viva la memoria di quegli orrori e a rafforzare il legame tra le comunità. La cerimonia si è svolta senza grandi clamori, ma con un senso di rispetto e di responsabilità condivisa.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Arezzo è gemellata dal 2009 con la città polacca di Oswiecim, tristemente nota col nome tedesco di Auschwitz, il primo comune italiano a siglare tale patto. Un accordo nato con l'obiettivo di promuovere memoria, pace e combattere l'intolleranza. Ecco perché ogni anno in occasione del Giorno della Memoria, una delegazione del Comune di Arezzo partecipa alle celebrazioni nella cittadina polacca. E' accaduto anche lo scorso 27 gennaio quando una delegazione guidata dall'assessore Monica Manneschi ha preso parte ad Oswiecim alle cerimonie per l'81° anniversario della liberazione da parte dell'Armata Rossa del campo di concentramento di Auschwitz - Birkenau.

