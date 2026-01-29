Meldini presenta i suoi racconti alla Gambalunga

Questa sera, Meldini ha presentato i suoi racconti alla Gambalunga. Tra le pagine, si intrecciano storie di un abate innamorato, di una monaca che delira, di un giudice invidioso e di un avvocato troppo abbronzato. C’è anche il racconto di un bambino nel giorno di Natale e di un’anziana coppia a Capodanno. La serata ha portato il pubblico in un viaggio tra personaggi e situazioni diverse, tutti raccontati con semplicità e attenzione ai dettagli.

Un abate innamorato e una monaca che delira. Un giudice invidioso e un avvocato troppo abbronzato. Un bambino nel giorno di Natale e un'anziana coppia a Capodanno. Sono soltanto alcuni dei protagonisti dei racconti del nuovo libro di Piero di In disparte, in silenzio, pubblicato da Vallecchi. Lo scrittore riminese presenterà l'opera domani alla biblioteca 'Gambalunga', di cui è stato direttore per tanti anni, in dialogo con il critico letterario Davide Brullo. Il suo libro è una raccolta di storie solo apparentemente eterogenee, ma in realtò legate tra loro dalla comune tensione fra il quotidiano e l'insondabile: situazioni realistiche e a volte persino ordinarie, ma che poi scivolano progressivamente nell'imprevedibile, nel misteriorso.

