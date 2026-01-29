Dante Spinotti racconta il suo ruolo nel documentario sulla First Lady: “Sono stato più un reporter che un cineasta”. Il famoso direttore della fotografia ha spiegato di aver scelto di concentrarsi sulla narrazione piuttosto che sulla forma artistica, perché voleva mostrare chi è davvero Melania Trump. Spinotti ha lavorato con impegno, cercando di catturare momenti autentici e di far emergere la personalità della First Lady americana.

Una firma italiana spicca nei titoli di coda di Melania, il documentario sulla first lady americana in arrivo oggi nelle sale. È quella di Dante Spinotti, maestro della fotografia e due volte candidato all’Oscar. Ma dietro l’eleganza delle immagini e il prestigio del nome, il documentario appare come qualcosa di più di un semplice ritratto biografico. La figura di Melania è a tutti gli effetti un prodotto ad alta densità politica, un oggetto mediatico che entra nel cuore del trumpismo, osservandolo, e tra le righe, mettendolo sotto accusa. Il film, diretto da Brett Ratner che ha fortemente voluto Spinottti, è finanziato con un budget da 40 milioni di dollari, cifra in verità fuori scala per un documentario. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Melania Trump, Dante Spinotti sul documentario della First Lady: “Sono stato più un reporter che un cineasta”

