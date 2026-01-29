Melania Trump non è più la moglie di Donald Trump. Dopo anni di silenzio e di un rapporto ormai chiuso, lei si è fatta davvero americana. Nessuno, tra chi la conosceva, si aspettava questo cambiamento. Ora Melania vive la sua vita senza il passato di first lady, lontana dagli occhi pubblici e con un futuro tutto da scoprire.

Durante il secondo mandato. la first lady ha capito che nella vita non conviene essere pienamente ermetici. Ora fa qualcosa che prima non faceva: firma contratti, l'ultimo dei quali è il film. Qualche giorno fa poi ha deciso di nuovo di parlare sulle morti di Minneapolis: “We need to unify”. Pochissimo, ottimo Melania, ultimo capitolo. Chi la conosce, Melania Trump? Nessuno. Ce lo diciamo da dieci anni, che è inutile approfondire. Ogni tanto qualcuno (io) ci prova, le sfortune non sono nemmeno alterne perché produco ogni volta uno scritto tutto uguale e tutto insipido. Idee brillanti non ce ne sono, molti hanno fallito prima e meglio di me. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Melania non è più la moglie (di Trump) dell’est, si è fatta proprio americana

Approfondimenti su Melania Trump

Recenti incontri tra Donald Trump ed Elon Musk suggeriscono un possibile disgelo tra i due.

A un anno dall’insediamento del marito Donald Trump, si può osservare come Melania Trump abbia scelto di indossare esclusivamente brand americani durante l’Inauguration Day.

L'accesa discussione tra Donald TRUMP e la moglie MELANIA a bordo del Marine One

Ultime notizie su Melania Trump

Argomenti discussi: Melania Trump, a un anno dall'insediamento del marito Donald possiamo dirlo: tra lei e la moda americana l'amore non è sbocciato; Melania, anteprima alla Casa Bianca documentario su moglie di Trump; Cosa c’è dietro il documentario su Melania Trump; Il doc su Melania Trump sta per uscire al cinema (con una premiere esclusiva a Washington).

RANIA ALLA CASA BIANCA!La regina Rania di Giordania si è recata alla Casa Bianca ospite della first lady Melania Trump in occasione della visione privata del docufilm “Melania” documentario sulla moglie di Donald Trump. Una proiezione riservata a 70 p - facebook.com facebook