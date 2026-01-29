Megabox | le Canarie sono un paradiso Le Tigri stravincono e ipotecano la semifinale

Da ilrestodelcarlino.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Tigri di Vallefoglia vincono 3-0 contro EMALSA Gran Canaria e si avvicinano alla semifinale. La squadra italiana ha dominato tutto il match, lasciando poco spazio alle avversarie. La partita si è giocata alle Canarie, dove il team di Vallefoglia ha dimostrato grande solidità e determinazione. Ora la semifinale sembra molto più vicina.

EMALSA GRAN CANARIA 0 MEGABOX VALLEFOGLIA 3 EMALSA GRAN CANARIA: Indrova 6, Suaréz Hernández 4, Malual 10, Manzano 10, Brown 11, Scherer 12; Nsungimina (L), Corelli, Pavón Becerra, Goyanes. Arcos Pineda (L). N.e. Maida, Ignacio. All. García Diaz. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci 1, Omoruyi 8, Candi 4, Bici 23, Giovannini 7, Butigan 6; De Bortoli (L), Ungureanu, Carletti, Lázaro 1, Stoyanova, Thokbuom 1, N.e. Feduzzi (L), Mitkova. All. Pistola. Arbitri: Widlarz (Inghilterra) e Geldof (Olanda). Parziali: 21-25, 20-25,17-25. La Megabox si aggiudica garauno dei quarti di finale della Challenge Cup. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

