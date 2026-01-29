Medicina l’analisi del Dna antico risolve un mistero di 12mila anni fa

Un nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine svela un caso unico di malattia genetica diagnosticata tramite DNA. Si tratta dell’individuo più antico, vissuto oltre dodicimila anni fa, per il quale gli scienziati sono riusciti a ricostruire la sua storia genetica. È un passo avanti importante che apre nuove strade per comprendere le malattie del passato e il nostro patrimonio genetico.

Un nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine riporta il caso piu' antico di malattia genetica diagnosticata tramite Dna in un individuo vissuto oltre dodicimila anni fa. Una scoperta che dimostra come gli strumenti sviluppati per la genetica clinica moderna possano ridefinire la visione delle malattie rare nella preistoria, creando un ponte tra medicina, genomica e archeologia. La ricerca si concentra su una straordinaria sepoltura del Paleolitico superiore rinvenuta nel 1963 all'interno della Grotta del Romito, sito cavernicolo della Calabria, in cui due individui furono deposti insieme, stretti in un abbraccio.

