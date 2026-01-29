Medici farmacie e dentisti | dati al Fisco entro il 2 febbraio o maxi multe da 100 euro a fattura

Medici, farmacie e dentisti sono in affanno. Devono inviare i dati delle spese mediche al Sistema Tessera Sanitaria entro il 2 febbraio 2026. Chi non rispetta la scadenza rischia multe di 100 euro per ogni fattura non trasmessa. La corsa contro il tempo è iniziata, con molti professionisti che cercano di mettersi in regola prima della scadenza.

Corsa contro il tempo per medici, farmacie e professionisti sanitari: entro il 2 febbraio 2026 devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (Sts) tutti i dati relativi alle spese mediche sostenute dai pazienti nel corso del 2025. Questa procedura, fondamentale per alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata del 2027, garantisce detrazioni Irpef al 19% per un valore complessivo che lo scorso anno ha superato 1,3 miliardi di euro. Un adempimento essenziale, reso più snello dal passaggio a cadenza annuale, ma che richiede attenzione per evitare sanzioni che possono arrivare fino a 100 euro a fattura omessa o errata.

