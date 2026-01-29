Medici della terra agrigentina | Paolo Cilona racconta i sanitari che sono passati alla storia

I medici della terra agrigentina sono tornati sotto i riflettori con la presentazione del libro di Paolo Cilona. I protagonisti di questa storia sono sanitari che, nel corso degli anni, hanno fatto la differenza e sono entrati nella memoria collettiva della comunità. La sala Zeus del Palacongressi ha accolto ieri pomeriggio il pubblico che ha ascoltato con attenzione i racconti e le testimonianze di chi ha vissuto quegli anni. Cilona ha raccolto le loro storie, rendendo omaggio a chi ha dedicato la vita alla sanità

Il presidente dell'Ordine Santo Pitruzzella: "Medici condotti che lavoravano H24, facendo tutto, dal ginecologo all'ortopedico. Questo libro è il frutto di un certosino lavoro sull'origine e sulla storia di questi medici, su tutto ciò che hanno fatto. Noi siamo qui per costruire il futuro" Un viaggio nella memoria collettiva della sanità agrigentina: è questo il cuore del libro "Medici della terra agrigentina" di Paolo Cilona, presentato ieri pomeriggio nella sala Zeus del Palacongressi. L'evento, patrocinato dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) presieduto da Santo Pitruzzella, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e cittadini in un clima di riconoscenza e riflessione.

