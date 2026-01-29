Medici comandati in ufficio | l' esercito smobilita rientra in ospedale anche l' agrigentina

Gli ospedali tornano a riempire i reparti e i medici

L'esercito dei medici "distaccati" negli uffici della Regione comincia a smobilitare. Dopo le polemiche dello scorso dicembre sollevate all'Ars e l’impegno dell’assessore alla Salute, Giovanna Volo, a riportare i camici bianchi nelle corsie, arriva l’atto ufficiale: Giorgia Iacolino, dirigente medico e figlia del dirigente generale della Pianificazione strategica: Salvatore Iacolino, è rientrata in servizio. Sulla carta, il rientro negli organici dell'Asp di Agrigento è di questo mese. Tuttavia, per vederla effettivamente operativa al Laboratorio analisi dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento — sede della sua originaria assegnazione come dirigente di Patologia clinica — bisognerà attendere ancora qualche mese.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

