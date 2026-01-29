Medici comandati in ufficio | l' esercito smobilita rientra in ospedale anche l' agrigentina

Gli ospedali tornano a riempire i reparti e i medici

L'esercito dei medici "distaccati" negli uffici della Regione comincia a smobilitare. Dopo le polemiche dello scorso dicembre sollevate all'Ars e l’impegno dell’assessore alla Salute, Giovanna Volo, a riportare i camici bianchi nelle corsie, arriva l’atto ufficiale: Giorgia Iacolino, dirigente medico e figlia del dirigente generale della Pianificazione strategica: Salvatore Iacolino, è rientrata in servizio. Sulla carta, il rientro negli organici dell'Asp di Agrigento è di questo mese. Tuttavia, per vederla effettivamente operativa al Laboratorio analisi dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento — sede della sua originaria assegnazione come dirigente di Patologia clinica — bisognerà attendere ancora qualche mese.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Medici Ufficio

Dopo le polemiche sull’eccesso di medici in ufficio, la Regione si prepara a rimandarli in corsia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Accadde oggi : 26 gennaio 1554: il marchese di Marignano all'assalto di Siena. Nella notte fra il 26 e il 27 gennaio 1554 Gian Giacomo de' Medici, marchese di Marignano, partì da Poggibonsi con le truppe ducali e imperiali verso le fortificazioni senesi. Era al - facebook.com facebook