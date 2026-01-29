Luciano Spalletti ha scherzato dicendo che Weston McKennie può giocare come attaccante nella Juventus. Ha aggiunto che il centrocampista americano ha le qualità per adattarsi in quella posizione, anche se finora lo si conosceva più come mezzala. La sua dichiarazione ha sorpreso un po’ tutti, ma anche aperto nuovi scenari in vista della prossima stagione. La società e l’allenatore vogliono vedere come si comporterà McKennie in questa nuova veste.

Con un pizzico di ironia, ma anche con un tocco di realismo, Luciano Spalletti ha dichiarato nei giorni scorsi che Weston McKennie può fare la punta nella sua Juve. E non si tratta di una semplice provocazione, perché i numeri e il rendimento rivelano che lo statunitense non se la cava affatto male in questa veste camuffata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - “McKennie è l’attaccante perfetto”: cosa c’è di vero nelle parole di Spalletti

Approfondimenti su Juventus McKennie

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato a Sky Sport dopo la partita contro il Napoli.

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli, Luciano Spalletti ha commentato a Sky le prestazioni dei suoi giocatori, evidenziando l’importanza di McKennie come centravanti e sottolineando l’impegno di David nel recupero dei palloni decisivi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus McKennie

Argomenti discussi: McKennie, la stretta di mano con Elkann e la gioia del papà: Spalletti fa la differenza, ora Wes…; Più roba c'è, meglio è. McKennie? È un leader: Spalletti si aggrappa al mercato, poi parla del rapporto con Openda; Spalletti si inventa McKennie come nuovo centravanti della Juve: Lei ride, ve lo farò vedere; Juventus, Spalletti: Serve un attaccante alla Holjlund. McKennie è il migliore a fare il centravanti.

McKennie Juventus, il rinnovo di contratto è sempre più vicino: la mano del tecnico Luciano Spalletti pesa eccomeMcKennie Juventus, il rinnovo di contratto è sempre più vicino: la mano del tecnico Luciano Spalletti pesa eccome La netta vittoria contro il Napoli non ha soltanto certificato la crescita della Juven ... calcionews24.com

Spalletti a Sky: Serve un attaccante? Contento di David e c'è anche McKennie che fa tutto bene. Grande partita della JuventusDopo il trionfo conquistato contro il Napoli, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport: Una vittoria importante che vi avvicina al Napoli e di grandissimo ... tuttojuve.com

Ecco a voi il nuovo centravanti di Luciano Spalletti Nel post partita di Juventus-Napoli, alla domanda su En-Nesyri, il tecnico bianconero ha rassicurato tutti i tifosi della Juve: "McKennie è un attaccante centrale perfetto: attacca la profondità come pochi" - facebook.com facebook

Spalletti:" McKennie è un attaccante centrale perfetto, un centravanti!" x.com