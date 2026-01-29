Mazzocchi durissimo | Non un’eliminazione ma un’umiliazione Napoli percorso disastroso

Mazzocchi non risparmia le critiche al Napoli dopo la sconfitta in Champions. Dice che non si tratta solo di un’eliminazione, ma di un’umiliazione. La squadra di Spalletti ha subito sei gol dal PSV e ha fatto un percorso disastroso in questa competizione. Le partite pesanti e i pareggi non sono passati inosservati, e anche Conte si prepara a riflettere su cosa non ha funzionato.

> Il volto di Rai Sport boccia senza appello la Champions degli azzurri: sei gol dal PSV, pareggi pesanti e riflessioni inevitabili per Conte. Non usa giri di parole Marco Mazzocchi, volto di Rai Sport, nel commentare l'uscita del Napoli dalla Champions League. Un'analisi severa, pronunciata ai microfoni di Rai Sport, che fotografa senza sconti il cammino europeo degli azzurri e apre interrogativi profondi sul presente e sul futuro della squadra di Antonio Conte. «Quella del Napoli non è un'eliminazione, ma un'umiliazione», ha dichiarato Marco Mazzocchi a Rai Sport, andando dritto al punto.

