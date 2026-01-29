Mateta resta in Premier | accordo col Nottingham Forest

Jean-Philippe Mateta resterà in Premier League. L’attaccante francese ha deciso di non tornare in Italia e si trasferirà al Nottingham Forest. L’accordo tra le parti è ormai quasi definito, con una cifra superiore ai 40 milioni di euro. La trattativa ha preso una svolta decisiva, lasciando fuori dalla corsa le squadre italiane interessate.

Sfuma definitivamente la pista italiana per Jean-Philippe Mateta. L'attaccante francese resta in Premier League ed è pronto a cambiare maglia senza lasciare l'Inghilterra: accordo in chiusura con il Nottingham Forest, che ha superato la concorrenza con un'operazione da oltre 40 milioni di euro. L'incastro decisivo si è sbloccato nelle ultime ore con il via libera del Crystal Palace, arrivato dopo l'imminente inserimento in rosa di Jørgen Strand Larsen. A quel punto Mateta ha dato il suo ok al trasferimento, scegliendo la continuità in Premier e una nuova sfida al City Ground. Per la Juventus, che aveva monitorato il profilo per rinforzare l'attacco di Luciano Spalletti, si tratta di una porta chiusa: niente Serie A, rotta inglese confermata.

