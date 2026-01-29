Mateta il Crystal Palace ha preso il suo sostituto Via libera alla partenza dell’attaccante? Cosa sta succedendo

Il Crystal Palace ha trovato il sostituto di Mateta e si fa sempre più concreta l’ipotesi che l’attaccante possa lasciare il club. Le ultime ore sono intense e ancora non è chiaro se ci siano offerte ufficiali o solo trattative in corso. La decisione potrebbe arrivare a breve, mentre tifosi e addetti ai lavori restano in attesa di sviluppi.

in queste ultime ore. La Juventus osserva con attenzione le dinamiche del mercato inglese, dove un importante movimento in entrata potrebbe innescare l'effetto domino tanto atteso per l'attacco. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il Crystal Palace ha raggiunto un accordo totale per ingaggiare Jørgen Strand Larsen dai Wolves. QUI LE ULTIME DI MERCATO JUVE L'intesa è stata sigillata questa mattina: il costo del trasferimento sarà di 45 milioni di sterline più 5 milioni di sterline di bonus.

