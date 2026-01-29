Mastroberardino alla guida delle Donne del Vino in Campania nuovo corso con Gilda Martusciello

Gilda Martusciello prende il comando delle Donne del Vino in Campania, sostituendo Mastroberardino. La decisione arriva mentre l’associazione rinnova il suo impegno nella promozione dell’enologia al femminile, con un occhio alla tradizione e uno sguardo rivolto al futuro. La nuova guida si impegna a rafforzare la presenza delle donne nel mondo del vino e a portare avanti progetti che valorizzano le eccellenze della regione.

L’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, la più grande realtà mondiale dedicata all’enologia al femminile, apre un nuovo capitolo nel segno della continuità e della visione. Daniela Mastroberardino è stata infatti confermata all’unanimità presidente nazionale per il triennio 2026–2028, dopo il primo mandato 2023–2025 che ha segnato una fase di profonda evoluzione e crescita dell’associazione. Fondata nel 1988, Le Donne del Vino conta oggi 1.250 socie – in aumento rispetto alle circa 1.000 del 2023 – e riunisce produttrici, enotecarie, sommelier, ristoratrici, giornaliste, ma anche architette, avvocate ed esperte di comunicazione e marketing.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Donatella Cinelli Colombini conferma la sua leadership come presidente delle Donne del Vino della Toscana per i prossimi tre anni.

Argomenti discussi: Marina Mortara Marsaglia eletta nuova delegata delle Donne del Vino Piemonte; Donatella Cinelli Colombini di nuovo alla guida delle Donne del Vino; Gilda Guida è la nuova delegata delle Donne del Vino in Campania; Il vino che si può toccare (e ascoltare): nasce l’etichetta per ipovedenti.

Un grande in bocca al lupo a Gilda Guida per la nomina a Delegata delle Donne del Vino della Campania! Gilda continua una splendida storia iniziata con Elena Martusciello , diventata poi anche Presidente Nazionale, e proseguita con Valentina Carputo : u - facebook.com facebook