Mastella celebra la delibera della Giunta Fico, che punta a mettere in campo strumenti per migliorare l’utilizzo dei fondi europei nelle zone interne della Campania. L’ex sindaco di Benevento accoglie con favore anche l’istituzione di un Comitato ad hoc, definendola una buona notizia. Per ora, si tratta di un passo importante, che potrebbe portare risorse più efficaci e mirate nelle aree più in difficoltà della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Prendo atto positivamente che tra i primi provvedimenti della Giunta Fico vi sia una delibera che da indirizzo ad attuare strumenti idonei al raggiungimento dei target di spesa e di performance per l’utilizzo di tutte le risorse europee destinate alle Aree Interne della Campania. Trovo positivo pure l’istituzione di un Comitato d’indirizzo presieduto dal Presidente della Giunta Regionale e composto da rappresentanti delle singole Aree interne con il compito di presidiare l’avanzamento degli interventi. E’ giusto monitorare e supportare gli Enti locali nella spesa. Ed è fondamentale che le aree interne, come è accaduto in queste occasioni, siano priorità cronologica e politica della Giunta regionale”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “Interventi per le aree interne e target di spesa, ottima notizia l’istituzione di un Comitato ad hoc”

Pellegrino Mastella ha annunciato che la Provincia del Sannio si opporrà a eventuali tagli nel dimensionamento scolastico, richiedendo una deroga per le aree interne.

