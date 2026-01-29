La causa contro Marylin Manson per violenza sessuale si riapre in California. Dopo mesi di attesa, l’ex assistente Ashley Waiters ha deciso di ripresentare le accuse, anche se poche settimane fa l’ufficio del procuratore aveva annunciato l’archiviazione. Ora, le indagini riprendono, e il cantante rischia di dover affrontare di nuovo il procedimento.

A distanza di pochi mesi dall’archiviazione, si riapre la causa intentata da Ashley Waiters verso Marylin Manson per violenza sessuale, dopo che l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles aveva confermato che non avrebbe dovuto affrontare alcuna accusa. Il caso è stato presentato per la prima volta nel 2021, per essere chiusa l’anno seguente ed essere riaperta per un ricorso e concludersi nel 2025 con un’archiviazione. Lo scorso anno i pubblici ministeri hanno confermato che Brian Warner (vero nome di Marylin Manson ), non avrebbe dovuto affrontare alcuna accusa dopo un’indagine durata anni su accuse di violenza sessuale e abusi domestici e, nel mese di dicembre la causa per violenza sessuale era stata archiviata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Marylin Manson, riaperta in California la causa per violenza sessuale intentata dall’ex assistente

Approfondimenti su Marylin Manson

Ancora una volta, Marilyn Manson si è visto archiviare un procedimento giudiziario legato a un’accusa di violenza sessuale avanzata da un’ex assistente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Marylin Manson

Argomenti discussi: Riaperta la causa contro Marilyn Manson per violenza sessuale, ecco come mai; La causa per aggressione sessuale contro Marilyn Manson viene riaperta grazie a una nuova legge.

Marylin Manson, riaperta in California la causa per violenza sessuale intentata dall’ex assistenteA distanza di pochi mesi dall’archiviazione, si riapre la causa intentata da Ashley Waiters ... msn.com

Prossima udienza a marzo Riaperta la causa contro Marilyn Manson per violenza sessuale, ecco come maiDecisiva una nuova legge californiana che consente di superare i termini di prescrizione. La prossima udienza è fissata per marzo. bluewin.ch

No.. non è un fotomontaggio: Gianni Morandi, Marylin Manson, paolo Bonolis in un unica fotografia. - facebook.com facebook