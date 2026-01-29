Marsiglia eliminato tifoso perde la testa e distrugge la televisione!

Durante la partita di ieri sera, il Marsiglia ha subito una sconfitta che ha lasciato i tifosi senza parole. Al gol decisivo di Trubin, i giocatori e gli spettatori si sono resi conto che il sogno di passare il turno si stava spegnendo. Un tifoso, in preda alla rabbia, ha perso il controllo e ha distrutto la televisione davanti a tutti. La partita si è conclusa con il Benfica di Mourinho che ha passato il turno, mentre il Marsiglia di De Zerbi è rimasto fuori.

Il clamoroso gol di Trubin ha regalato il passaggio del turno al Benfica di Mourinho e al tempo stesso ha eliminato il Marsiglia di De Zerbi. Questo tifoso dell'OM non ha preso benissimo la rete del portiere ucraino e ha reagito così.

