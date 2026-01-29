Marianucci l' agente | Quattro squadre su di lui ma abbiamo dato la parola alla Cremonese

Luca Marianucci potrebbe lasciare il Napoli entro questa finestra di mercato. L’agente del difensore, Mario Giuffredi, ha confermato che ci sono diverse squadre interessate, ma la Cremonese sembra essere in pole position. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, mentre il giocatore aspetta una chiamata ufficiale.

Sprint finale per il club partenopeo, che a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale dovrà completare alcune operazioni sia in entrata che in uscita Sprint finale per il Napoli sul mercato a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale di trattative. Il club azzurro dovrà completare una serie di operazioni, sia in entrata che in uscita, per provare a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte colpita da numerosi infortuni. Il ds Giovanni Manna, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione, parlando di Alisson Santos, uno dei principali obiettivi dei partenopei: “Alisson Santos è un giocatore che ci piace, è una cosa uscita oramai.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dopo la convincente vittoria per 5-0 contro la Cremonese, Luciano Spalletti analizza la prestazione della sua squadra nel post partita a Sky Sport.

Su Marianucci Cagliari, la Cremonese intensifica i contatti, avvicinandosi all’accordo per il centrale del Napoli.

Napoli, Marianucci e Ambrosino messi fuori rosa da Conte/ Bufera dopo caso Giuffredi: Sono ostaggi!Napoli caos, Marianucci e Ambrosino messi fuori rosa dall'allenatore Antonio Conte: bufera dopo le dichiarazioni dell'agente Giuffredi sugli ostaggi ... ilsussidiario.net

Torino, Marianucci in prestito dal Napoli: l’agente esce allo scopertoIl Torino cerca un difensore per il mercato di gennaio. Uno dei preferiti, se non il preferito in assoluto è Marianucci del Napoli. Il classe 2004 è ai margini della squadra di Antonio Conte, con il ... calciomercato.it

Antonio Conte non fa sconti dopo o sfogo degli scorsi giorni del noto agente Mario Giuffredi. Il tecnico del Napoli ha infatti deciso di mettere fuori rosa sia Luca Marianucci che Giuseppe Ambrosino, entrambi rappresentato dal noto procuratore. - facebook.com facebook

Durissimo attacco dell'agente Mario #Giuffredi a Antonio #Conte: il procuratore accusa il tecnico del #Napoli di non avere coraggio nel lanciare i giovani e di tenere in ostaggio #Marianucci e #Ambrosino bloccando le loro cessioni. #calcionews24 x.com