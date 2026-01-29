mareggiate fuori dalle polizze caos rimborsi

La confusione sui rimborsi per le mareggiate si fa sentire. Molti commercianti e cittadini si trovano a dover affrontare danni ingenti causati dal ciclone Harry, ma le assicurazioni obbligatorie non coprono le spese. Gianluca Gronchi di Confesercenti denuncia miliardi di euro di danni che restano fuori dai rimborsi, lasciando molte persone senza aiuto. Intanto, cresce il malcontento tra chi si aspetta di essere risarcito e si scontra con le lacune della legge.

Gronchi (Confesercenti) denuncia: «Miliardi di danni per il ciclone Harry non coperti dalle assicurazioni obbligatorie. Le diverse scadenze per le imprese creano sperequazioni». Governo in pressing sulle compagnie per una soluzione. E c’è il nodo dei balneari. L’ombrello delle polizze catastrofali, che avrebbe dovuto riparare le aziende dai rovesci metereologici, fa acqua da tutte le parti. Il maltempo continua a imperversare nel Sud Italia e si cominciano a fare i conti dei danni e di quanto il governo dovrà stanziare. Un ennesimo salasso, anche con il rischio che chi è assicurato non riceva nulla, perché la normativa contiene numerose lacune. 🔗 Leggi su Laverita.info

Dopo i danni causati dal ciclone Harry, si è riacceso il dibattito sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese.

