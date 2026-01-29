Mare Adriatico | parte il progetto ReMaRe per la rigenerazione delle coste pugliesi
Dalle coste di Brindisi a quelle leccesi, prende vita un progetto per il futuro sostenibile delle aree marine. Un'iniziativa coordinata dal Wwf Italia che mobilita oltre 80 stakeholder BRINDISI - Il mare racconta storie di chi lo vive ogni giorno, di chi ne respira la brezza salmastra all'alba e ne scruta l'orizzonte al tramonto. È proprio da queste voci che nasce "ReMaRe", un progetto che ha visto la sua genesi in quattro intense giornate di gennaio, dal 19 al 22, quando le province di Brindisi e Lecce sono diventate teatro di un dialogo senza precedenti tra mare e comunità. Il Wwf Italia, coordinatore dell'iniziativa, ha riunito oltre ottanta stakeholder in un processo partecipativo che guarda al futuro.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Il numero uno dei geologi pugliesi lancia l'alert: "Coste del Gargano e Salento a rischio erosione"
Le coste del Gargano e del Salento, in Puglia, sono attualmente a rischio erosione.
Tir in panne e il traffico va in tilt. Fragilità delle strade sul fondovalle e il progetto bretella Coste-Casello
Pesca nel mar Adriatico, è allarme. Il mercato delle vongole è in (forte) crisi; La noce di mare che minaccia ecosistemi e pesca nella laguna di Venezia; L'Adriatico Mediterraneo Festival compie 20 anni. L'Associazione: Per il 2026 rilancio e sostegno delle Istituzioni; Ravenna si candida a diventare capitale italiana del mare 2026.
Cos'è la noce di mare, la specie che minaccia l'Adriatico: Peggio del granchio bluL'allarme lanciato da uno studio realizzato da un team di ricercatori dell'Università di Padova: la Mnemiopsis leidyi è una delle specie più invasive al mondo e adesso mette in pericolo la laguna di V ... today.it
Cesenatico d’inverno è mare selvaggio, Porto Canale silenzioso, passeggiate infinite sulla spiaggia deserta. Qui il tempo rallenta e il mare Adriatico mostra il suo lato più autentico. Con quel silenzio che rilassa e svuota la mente. Pensaci per il tuo prossim - facebook.com facebook
