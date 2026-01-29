Mare Adriatico | parte il progetto ReMaRe per la rigenerazione delle coste pugliesi

Dalle coste di Brindisi a quelle leccesi, prende vita un progetto per il futuro sostenibile delle aree marine. Un'iniziativa coordinata dal Wwf Italia che mobilita oltre 80 stakeholder BRINDISI - Il mare racconta storie di chi lo vive ogni giorno, di chi ne respira la brezza salmastra all'alba e ne scruta l'orizzonte al tramonto. È proprio da queste voci che nasce "ReMaRe", un progetto che ha visto la sua genesi in quattro intense giornate di gennaio, dal 19 al 22, quando le province di Brindisi e Lecce sono diventate teatro di un dialogo senza precedenti tra mare e comunità. Il Wwf Italia, coordinatore dell'iniziativa, ha riunito oltre ottanta stakeholder in un processo partecipativo che guarda al futuro.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Le coste del Gargano e del Salento, in Puglia, sono attualmente a rischio erosione.

