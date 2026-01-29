La sindaca di Marconi si oppone all’ipotesi di accorpare l’istituto scientifico. In un comunicato, chiede chiarimenti sulla posizione della Provincia e invita a scegliere tra gli interessi di studenti e famiglie o le decisioni imposte dal governo. La tensione cresce, e la questione rimane aperta.

"No all’accorpamento dello scientifico. La Provincia dica da che parte sta: se con studenti e famiglie o con le imposizioni calate dall’alto del governo". Così la sindaca Serena Arrighi interviene sul futuro del liceo Marconi. Dopo che la Regione aveva sospeso l’accorpamento del liceo con lo ‘Zaccagna-Galilei’, il governo ha prima deciso di commissariare Firenze e poi, d’imperio, ha dato corso al provvedimento che certifica la fine dell’autonomia del ‘Marconi’. "Lo scientifico è un’eccellenza cittadina e la sua autonomia non può essere sacrificata solo per calcolo politico della destra – dice la sindaca -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marconi, no all’accorpamento. La rabbia della sindaca

Approfondimenti su Marconi Scolastico

Il progetto del nuovo liceo scientifico 'Marconi' incontra attuali difficoltà di finanziamento.

Via Marconi si trova in difficoltà a causa dei lavori per la linea Rossa del tram, che hanno spostato il cantiere sull’altro lato dell’incrocio tra via Ugo Bassi e San Felice.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Marconi Scolastico

Argomenti discussi: Marconi, no all’accorpamento. La rabbia della sindaca.

Marconi, no all’accorpamento. La rabbia della sindacaArrighi attacca la Provincia colpevole di non aver mosso un passo per la scuola Il liceo è un’eccellenza e deve rimanere autonomo. Mi battero in tutte le sedi. lanazione.it

Liceo scientifico, la sindaca fa muro: «No all’accorpamento. La Provincia scelga: sta con studenti e famiglie o con Roma?»Liceo scientifico, la sindaca fa muro: «No all’accorpamento. La Provincia scelga: sta con studenti e famiglie o con Roma?» ... msn.com

"No all'accorpamento del liceo scientifico Marconi. Valettini dica se sta col governo o con studenti e famiglie ": il sindaco di Carrara Arrighi polemica contro il nuovo presidente della Provincia - facebook.com facebook