"Chiedi chi erano i Beatles e lei ti risponderà", cantavano gli Stadio. Chiedi chi era Marco (Bonamico) e loro – gli amici, i compagni di squadra, gli avversari, gli allenatori, i presidenti, i giornalisti – ti risponderanno che era una persona leale, speciale. Ognuno darà una risposta diversa. Ma questo non significa che Marco Bonamico da Genova – professione virtussino e appassionato di canestri – fosse un uomo dalle mille facce. Marco ne aveva una, pure simpatica. È che in ogni occasione sapeva tirar fuori il meglio: ecco perché per raccontarlo ci vogliono dieci, cento, mille testimonianze. Marco Bonamico, scomparso il 4 agosto, è diventato nel frattempo Professione Marine, un libro di 160 pagine, edito da Minerva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marco Bonamico. Il campione dei canestri di ’Professione Marine’

