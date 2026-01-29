Manuela Bianchi | 6 ore in Procura le contraddizioni dell’amica e il mistero del ciondolo

Manuela Bianchi ha passato sei ore in Procura a Rimini, dove ha risposto alle domande degli investigatori. L’amica con cui si trovava ha cambiato versione più volte, creando confusione. Nel frattempo, si cerca ancora di capire cosa nasconda il misterioso ciondolo trovato tra le sue cose. La donna, decisa e sicura di sé, ha lasciato l’edificio con un atteggiamento determinato, mentre gli inquirenti continuano a scavare nel suo passato.

Rimini, 29 gennaio 2026 – È con spirito battagliero e un "sono prontissima" (video) sfoggiato prima di varcare la soglia del palazzo di Giustizia di Rimini che ieri, alle 15.15 circa, Manuela Bianchi ha risposto alla convocazione lampo in procura pervenuta in mattinata da parte del pm Daniele Paci e della squadra mobile. Una convocazione nell'ambito delle ramificazioni d'inchiesta legate all'omicidio di Pierina Paganelli per cui nel frattempo è cominciato il processo a Louis Dassilva quale unico imputato, oltre a una nuova udienza del Tribunale del Riesame per decidere della custodia cautelare del 35enne, prevista per questa mattina a Bologna.

