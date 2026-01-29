Manuel Piazza muore in un incidente proteggendo la fidanzata | tragedia a Trapani

Manuel Piazza, a Trapani, è morto ieri in un incidente mentre cercava di salvare la fidanzata. La vettura stava per travolgerli e lui si è gettato davanti, usando il proprio corpo come scudo. La giovane donna è rimasta illesa, grazie al suo gesto eroico. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le indagini cercano di chiarire come si sia verificato l’incidente.

Il gesto che le ha salvato la vita. Quando si è accorto che l'auto stava per travolgerli, si è lanciato davanti alla fidanzata per proteggerla, facendole da scudo con il proprio corpo. Manuel Piazza, 30 anni, originario di Milano, è morto così dopo alcuni giorni di lotta tra la vita e la morte. L'incidente è avvenuto a Trapani, città della compagna Annalisa, dove la coppia si trovava per trascorrere del tempo insieme. Nonostante i tentativi dei medici, le ferite riportate si sono rivelate fatali. L'investimento nella zona del porto. Il dramma si è consumato sabato sera in via Ammiraglio Staiti, nell'area portuale di Trapani, vicino alla statua di Garibaldi.

Manuel Piazza, il giovane di 30 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente di sabato sera a Trapani, è morto ieri pomeriggio.

