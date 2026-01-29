Manuel Piazza, 30 anni, è morto dopo tre giorni in coma. La sera che doveva essere di festa si è conclusa in tragedia quando un’auto ha investito lui e la sua fidanzata. Manuel ha fatto da scudo per proteggere la ragazza, ma non è riuscito a salvarsi. La strada rimane sotto shock per quanto accaduto.

Una serata che doveva essere di gioia e spensieratezza si è trasformata in un dramma improvviso e inaspettato. Manuel Piazza, giovane di 30 anni, si trovava nella zona portuale di Trapani per trascorrere del tempo con la sua compagna, tra passeggiate e momenti di relax. Tra le luci dei locali e il traffico delle auto, nessuno avrebbe potuto prevedere che quell'uscita si sarebbe conclusa con la tragedia che oggi sconvolge amici, familiari e tutta la comunità. Manuel era un ragazzo solare, amato e stimato da chi lo conosceva, e aveva costruito un legame profondo con la Sicilia, terra che aveva imparato ad amare quanto il suo mare cristallino.

Manuel Piazza fa da scudo alla fidanzata mentre un'auto li travolge: morto a 30 anni dopo tre giorni in coma

Manuel Piazza, 30 anni, ha perso la vita dopo aver protetto la fidanzata con il suo corpo.

Manuel Piazza, il giovane di 30 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente di sabato sera a Trapani, è morto ieri pomeriggio.

