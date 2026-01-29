Manuel Piazza fa da scudo alla fidanzata mentre un’auto li travolge | morto a 30 anni dopo tre giorni in coma
Manuel Piazza, 30 anni, è morto dopo tre giorni in coma. La sera che doveva essere di festa si è conclusa in tragedia quando un’auto ha investito lui e la sua fidanzata. Manuel ha fatto da scudo per proteggere la ragazza, ma non è riuscito a salvarsi. La strada rimane sotto shock per quanto accaduto.
Una serata che doveva essere di gioia e spensieratezza si è trasformata in un dramma improvviso e inaspettato. Manuel Piazza, giovane di 30 anni, si trovava nella zona portuale di Trapani per trascorrere del tempo con la sua compagna, tra passeggiate e momenti di relax. Tra le luci dei locali e il traffico delle auto, nessuno avrebbe potuto prevedere che quell’uscita si sarebbe conclusa con la tragedia che oggi sconvolge amici, familiari e tutta la comunità. Manuel era un ragazzo solare, amato e stimato da chi lo conosceva, e aveva costruito un legame profondo con la Sicilia, terra che aveva imparato ad amare quanto il suo mare cristallino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
