Il governo ha deciso di riconoscere ufficialmente il Comitato Nazionale per la Bioetica. Dopo anni di attesa, la Presidenza del Consiglio ha accolto la seduta plenaria del comitato, che è presieduto dal professor Angelo Luigi Vescovi. La decisione colma un vuoto normativo e mette fine a un lungo periodo di incertezze. Ora il comitato potrà lavorare più serenamente e contribuire alle decisioni su questioni etiche legate alla biologia e alla medicina.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accolto la seduta plenaria del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), presieduto dal professor Angelo Luigi Vescovi. Ad aprire l’incontro è stato il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, che rivolgendosi agli intervenuti ha sottolineato l’importanza del riconoscimento per legge del Comitato nazionale per la bioetica e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV), avvenuto con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), ai commi 271272. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mantovano: Riconoscendo il Comitato Nazionale per la Bioetica il governo ha colmato un vuoto normativo

Approfondimenti su Comitato Nazionale per la Bioetica

Il 25 marzo a Roma si terrà la Conferenza Nazionale di Bioetica per le Scuole, un evento promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Comitato Nazionale Marco Polo: l’attività prosegue anche per il 2026. #Venezia continua a valorizzare la figura e l’eredità di Marco Polo attraverso il lavoro del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte, che ha coordinato un program - facebook.com facebook

Comitato Nazionale Marco Polo: continua l’attività anche per il 2026. #Venezia continua a valorizzare la figura e l’eredità di Marco Polo attraverso il lavoro del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte, che ha coordinato un program x.com