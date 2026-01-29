Mantovano | Riconoscendo il Comitato Nazionale per la Bioetica il governo ha colmato un vuoto normativo
Il governo ha deciso di riconoscere ufficialmente il Comitato Nazionale per la Bioetica. Dopo anni di attesa, la Presidenza del Consiglio ha accolto la seduta plenaria del comitato, che è presieduto dal professor Angelo Luigi Vescovi. La decisione colma un vuoto normativo e mette fine a un lungo periodo di incertezze. Ora il comitato potrà lavorare più serenamente e contribuire alle decisioni su questioni etiche legate alla biologia e alla medicina.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accolto la seduta plenaria del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), presieduto dal professor Angelo Luigi Vescovi. Ad aprire l’incontro è stato il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, che rivolgendosi agli intervenuti ha sottolineato l’importanza del riconoscimento per legge del Comitato nazionale per la bioetica e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV), avvenuto con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), ai commi 271272. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
