Manfredi | Conti stabilizzati Comune sulla rotta giusta Oggi il bilancio in Consiglio

Oggi il Consiglio comunale di Napoli discute il bilancio di previsione. Il sindaco Gaetano Manfredi si dice soddisfatto: i conti della città sono stati stabilizzati e il percorso di risanamento finanziario è avviato. Una buona notizia, secondo lui, che dimostra come l’amministrazione stia lavorando sulla strada giusta.

Napoli ha stabilizzato i conti e ha avviato un percorso strutturale di risanamento finanziario. È il messaggio lanciato dal sindaco Gaetano Manfredi a margine del Consiglio comunale che oggi discute il bilancio di previsione. Il contributo straordinario del Governo legato al Patto per Napoli scende infatti a 40 milioni di euro, soglia che resterà costante anche nei prossimi anni. Il bilancio viene chiuso in equilibrio grazie all’aumento delle entrate, legato in particolare al rafforzamento della riscossione e all’efficientamento dei servizi. Nel quadro complessivo, il Comune registra anche una riduzione di circa 300 milioni tra disavanzo e debito.🔗 Leggi su Napolitoday.it

