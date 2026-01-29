Maltempo Più Uno | Sicilia merita risposte vere subito 500 milioni per le emergenze

Il ciclone Harry ha abbattuto la Sicilia, causando danni per circa due miliardi di euro. lungomari sventrati, ferrovie interrotte e rotaie sospese nel vuoto. La regione chiede risposte rapide e concrete, con un miliardo e mezzo di euro già promesso per le emergenze. La situazione resta critica in molte zone, e le operazioni di soccorso proseguono senza sosta.

" Il ciclone Harry ha devastato la Sicilia. Due miliardi di danni stimati. Lungomare cancellati. Ferrovie interrotte con rotaie sospese nel vuoto. A Niscemi, 1.500 persone sfollate per una frana che ha reso il paese a rischio isolamento. A Lampedusa, la banchina commerciale – unica arteria vitale dell'isola – rischia il collasso. Linosa è letteralmente tagliata fuori, con la viabilità cancellata. Più Uno Sicilia e il suo leader " Ernesto Maria Ruffini " non accettano la retorica dello 'Stato vicino ai cittadini'. Non accetta che si nomini l'ennesimo commissario 'con ampi poteri' come se fosse un favore e non un dovere istituzionale.

