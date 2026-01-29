Le famiglie e le imprese colpite dal maltempo in Sicilia chiedono azioni concrete. Jose Marano, presidente dell’Intergruppo parlamentare per la tutela dei consumatori, e Francesco Tanasi, segretario del Codacons, insistono: sospendere i mutui non basta. Servono stop a tributi, bollette, affitti e finanziamenti. Solo così si può dare un sollievo reale a chi sta affrontando una crisi legata all’emergenza meteo. Insieme chiedono interventi immediati e strutturali, senza ulteriori ritardi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Famiglie e imprese in difficoltà, serve un intervento strutturale. Un intervento immediato e mirato a sostegno di famiglie e imprese colpite dal maltempo eccezionale è indispensabile, secondo Jose Marano, nella foto d’apertura, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la tutela dei consumatori all’Assemblea Regionale Siciliana, e Francesco Tanasi, Segretario nazionale del Codacons. “La dichiarazione dello stato di emergenza richiede misure coerenti e proporzionate – afferma Marano – È fondamentale garantire una tutela concreta del tessuto sociale ed economico, evitando che famiglie e imprese siano travolte da obblighi economici insostenibili ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maltempo, Marano (M5s) e Tanasi (Codacons): “Non basta sospendere i mutui. Serve lo stop a tributi, bollette, affitti e finanziamenti”

Approfondimenti su Maltempo Marano

Le scuole di Marano (M5s) e Tanasi (Codacons) affrontano problemi legati al freddo, evidenziando l’importanza di condizioni adeguate per studenti e insegnanti.

Classi al freddo a Marano, M5S e Tanasi (Codacons) si uniscono per tutelare il diritto allo studio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Maltempo Marano

Argomenti discussi: Ciclone Harry, Marano (M5S): Danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente stato di calamità naturale; Maltempo sulla costa catanese, Schifani in sopralluogo: Al lavoro sulle urgenze, piena fiducia nel governo nazionale; Sicilia in emergenza, dal maltempo al crollo a Niscemi: Tanasi del Codacons interpella Giorgia Meloni; Palermo - Marano (M5s) : 40 milioni di contributi a fondo perduto per famiglie e imprese colpite dal ciclone Harry.

Conte destina maxi fondo M5S all’emergenza maltempo, ecco cosa cambiaConte: Un milione di euro dai tagli degli stipendi M5S per l’emergenza maltempoUn milione per l’emergenzaGiuseppe Conte ha annunciato che gli elett ... assodigitale.it

Maltempo, Marano (M5s): Danni ingenti, Governo regionale chieda immediatamente a Roma stato calamità naturaleLa deputata: Così da favorire un più rapido ritorno alla normalità Alla luce degli ingenti danni registrati in tutta la Sicilia e del peggioramento delle condizioni meteo che ha reso […] ... blogsicilia.it

Oggi, a causa del maltempo con vento forte e pioggia, nella zona tra Marano di Napoli e i Camaldoli un albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata, bloccando il traffico e causando forti disagi alla circolazione, in particolare sulla strada che collega alla - facebook.com facebook