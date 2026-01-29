Maltempo | Italia Viva lancia petizione ' Musumeci si dimetta'

L’Italia Viva ha iniziato una petizione per chiedere le dimissioni di Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile. L’annuncio arriva dopo le recenti criticità causate dal maltempo che hanno colpito diverse zone del paese. La richiesta è chiara: Musumeci dovrebbe lasciare il suo incarico subito. La politica e le associazioni sono in allarme per la gestione delle emergenze meteorologiche.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Chiediamo le dimissioni immediate del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Il disastro di Niscemi dimostra in modo inequivocabile l'assoluta inadeguatezza di Nello Musumeci a ricoprire il ruolo di Ministro della Protezione Civile". È quanto chiedono il vicepresidente nazionale del partito Davide Faraone e le senatrici Annamaria Furlan e Dafne Musolino in una petizione lanciata da Italia Viva. "A testimoniarlo – sottolineano - non è soltanto l'inefficienza mostrata nella gestione di questa emergenza, ma un lungo e documentato insieme di disattenzioni, noncuranze e omissioni che hanno già caratterizzato i cinque anni del suo mandato alla Presidenza della Regione Siciliana e che oggi si ripropongono, aggravate, a livello nazionale.

