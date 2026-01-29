Maltempo in Sicilia Bernini contatta rettori di Messina e Catania attivata call con Afam per garantire lezioni

La ministra Bernini ha chiamato i rettori di Messina e Catania dopo il maltempo in Sicilia. Ha attivato una call con l’Afam per mettere in sicurezza le lezioni e trovare soluzioni rapide. Le università sono sotto pressione, e il ministero cerca di coordinare gli interventi necessari.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha avuto oggi colloqui telefonici con i vertici degli atenei siciliani maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo: la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, e il rettore dell’Università di Catania, Enrico Foti.Nel.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha partecipato a una riunione con il governo e i rappresentanti delle regioni Calabria e Sardegna per discutere l’emergenza maltempo in Sicilia.

A causa delle intense condizioni meteorologiche, la rete ferroviaria lungo la costa ionica della Sicilia, in particolare tra Messina, Catania e Siracusa, ha subito gravi danni.

Argomenti discussi: Maltempo in Sicilia, mareggiate sulle coste nel Messinese; Question time alla Camera con i ministri Salvini, Bernini e Foti.

Maltempo, ciclone Harry flagella la Sicilia: onde alte 7 metri. Colpite anche Calabria e Sardegna, frane ed evacuatiFamiglie evacuate a Crotone e Catanzaro. Allagamenti a Cagliari, chiuse strade al Poetto e a Sant'Elia Domani ancora allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria per il maltempo. In Sicilia il ciclon ... adnkronos.com

Maltempo, allerta arancione in Sardegna. La Sicilia verso lo stato di crisiDopo il passaggio del ciclone Harry che ha flagellato il Sud e le Isole, oggi comincia la conta dei danni. Anche se il maltempo non lascia tregua, considerando che è prevista una allerta arancione per ... tg24.sky.it

Maltempo, Meloni vola in Sicilia e replica alle polemiche: presto dl con risorse facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #28gennaio #Meloni #Niscemi #Maltempo #Sicilia #CicloneHarry #Gela #Minneapolis #Trump #Ice #Nato #Europa #PapaLeoneXIV #MedioOriente #Iran #Israele #Netanyahu #Ucraina #Zelensky #Putin #Zaporizhzhia x.com