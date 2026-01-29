A Niscemi, in Sicilia, il Pnrr non ha ancora previsto finanziamenti per i progetti contro il dissesto idrogeologico. Nonostante in tutta la regione siano stati stanziati 99 milioni di euro per 46 iniziative, questa città è rimasta fuori. La domanda sorge spontanea: come è possibile che Niscemi non sia inclusa in questi piani?

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “In Sicilia il Pnrr finanzia 46 progetti contro il dissesto idrogeologico (99 milioni di euro) ma Niscemi non c'è. Com'è stato possibile che un paese che rischia di essere inghiottito in una frana non sia stato nemmeno considerato?”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva. “L'unica risposta possibile è che Niscemi non è entrata nel circuito giusto al momento giusto. Non aveva i santi giusti in paradiso. Schifani e Musumeci, però, ci devono spiegare che cosa hanno combinato”, conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maltempo: Faraone, 'come è possibile Niscemi non in progetti Pnrr?'

Approfondimenti su Niscemi Pnrr

A Niscemi, la paura per la frana rimane.

La frana a Niscemi preoccupa i cittadini e tiene banco in tribunale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Niscemi Pnrr

Argomenti discussi: Maltempo. Varchi (FdI): da Faraone in Aula ridicolo teatrino, basta polemiche; Camera, oggi question time con i ministri Crosetto, Urso e Musumeci; In Sardegna, il ciclone Harry ha fatto riemergere straordinari reperti di epoca fenicia; Maltempo, Faraone (Iv): Sbloccare 1,3 miliardi scippati per il Ponte.

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MALTEMPO. VARCHI (FDI): DA FARAONE IN AULA RIDICOLO TEATRINO, BASTA POLEMICHE»Faraone ha perso la buona occasione di tacere. Davanti al dramma del maltempo che si è abbattuto in Sicilia, la sua esibizione degli stivali è totalmente ... agenziagiornalisticaopinione.it

MALTEMPO VARCHI (FDI): DA FARAONE IN AULA TEATRINO, BASTA POLEMICHERoma, 28 gen - Faraone ha perso la buona occasione di tacere. Davanti al dramma del maltempo che si è abbattuto in Sicilia, la sua esibizione degli stivali è totalmente fuori luogo. Probabilmente il ... 9colonne.it

Italia Viva. . In diretta dalla Camera dei Deputati Davide Faraone interroga il Ministro Ciriani sulle Iniziative per lo stanziamento di congrue risorse finanziarie in relazione ai danni causati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito le regioni Sicilia, Cal facebook

Davide Faraone (@davidefaraone) / Posts / X x.com