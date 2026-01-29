Maltempo | Faraone ' come è possibile Niscemi non in progetti Pnrr?'

Il deputato Faraone si sfoga sul fatto che Niscemi, in Sicilia, non riceve fondi dal Pnrr nonostante siano stati assegnati quasi 100 milioni di euro a progetti contro il dissesto idrogeologico nella regione. La sua domanda è semplice: come è possibile che Niscemi sia esclusa? La questione crea imbarazzo, perché altri comuni beneficiano di finanziamenti mentre questa città rimane senza risorse. La polemica si accende in un momento in cui il maltempo mette ancora più in evidenza i problemi di sicurezza e manutenzione del territorio.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "In Sicilia il Pnrr finanzia 46 progetti contro il dissesto idrogeologico (99 milioni di euro) ma Niscemi non c'è. Com'è stato possibile che un paese che rischia di essere inghiottito in una frana non sia stato nemmeno considerato?". Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva. "L'unica risposta possibile è che Niscemi non è entrata nel circuito giusto al momento giusto. Non aveva i santi giusti in paradiso. Schifani e Musumeci, però, ci devono spiegare che cosa hanno combinato", conclude.

