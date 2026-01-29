Maltempo | Cdm stanziati ulteriori 11mln per Stromboli per eventi ottobre 2024

Questa mattina il governo ha approvato un nuovo finanziamento di 11 milioni di euro per Stromboli. Il ministro Musumeci ha firmato il decreto, destinando i fondi agli interventi di emergenza e prevenzione in vista degli eventi previsti per ottobre 2024. La decisione arriva dopo le recenti criticità legate al maltempo che ha colpito l’isola, creando preoccupazioni tra residenti e autorità.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l'ulteriore stanziamento di euro 11.135.000 per la realizzazione degli interventi relativi allo stato d'emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell'isola di Stromboli del Comune di Lipari in provincia di Messina.

