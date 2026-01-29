Il ministro Salvini ha confermato che i fondi destinati al Ponte sullo Stretto non verranno utilizzati per affrontare l’emergenza maltempo in Sicilia. Boccia critica questa scelta, definendola grave. La questione si riaccende ora che si discute di come gestire le risorse in situazioni di emergenza.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Oggi il ministro Salvini rispondendo ad una nostra interrogazione ha ribadito che le risorse destinate al Ponte sullo stretto non saranno stornate per rispondere all'emergenza maltempo in Sicilia. Solo domani, dopo più di una settimana, il ministro delle Infrastrutture si recherà sull'isola. Noi ribadiamo la nostra richiesta: le risorse dei Fondi di sviluppo e coesione che sono state sottratte alla regione Sicilia per la realizzazione ‘ipotetica' del Ponte sullo Stretto vanno restituite al territorio. Diciamo al governo di dire basta alla inutile propaganda: sul territorio siciliano esistono pezzi di ferrovia sospesi nel vuoto ed è urgente e vitale ripristinare la viabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maltempo: Boccia, 'grave no Salvini a usare soldi Ponte per emergenza'

