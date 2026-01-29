Maltempo Abi | pronti a sospendere mutui

Le banche italiane sono pronte a sospendere i mutui nelle zone colpite dal maltempo. Dopo la richiesta del ministro Musumeci di aiutare le famiglie di Niscemi, l’Associazione bancaria italiana ha detto di essere pronta a intervenire subito. Attenderanno solo che il governo pubblichi in Gazzetta Ufficiale i provvedimenti ufficiali. La decisione arriva in un momento di emergenza, con molte case danneggiate e famiglie in difficoltà.

15.10 Dopo la richiesta del ministro della Protezione Civile Musumeci di sospendere i mutui a Niscemi, l'Abi ha invitato "le banche a dare immediata attuazione" nelle regioni colpite dal maltempo eccezionale nei giorni scorsi, "appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali" del governo "saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale". Così una nota dell'Associazione bancaria italiana dopo la dichiarazione dei ministri dello Stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Maltempo Abi Banche pronte a sospendere rate dei mutui in Calabria, Sardegna e Sicilia dopo il maltempo Le banche in Calabria, Sardegna e Sicilia si preparano a sospendere il pagamento delle rate dei mutui. Mutui, Abi: in lieve salita a ottobre tasso acquisto casa La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Maltempo Abi Argomenti discussi: Abi, pronti a sospendere mutui per regioni colpite da maltempo. Abi, pronti a sospendere mutui per regioni colpite da maltempo(ANSA) - ROMA, 29 GEN - L'Abi ha invitato le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui nelle regioni colpite dal maltempo eccezionale nei giorni scorsi, appena i provvedimenti e ... corrieredellosport.it Banche pronte a sospendere rate dei mutui in Calabria, Sardegna e Sicilia dopo il maltempoLo comunica l'associazione bancaria italiana (ABI) con una nota inviata a tutti gli istituti di credito in cui chiede di dare immediata e piena attuazione ... fanpage.it Abi, pronti a sospendere mutui per regioni colpite da maltempo. Associazione a banche 'immediata attuazione appena provvedimenti governo in Gazzetta' #ANSA x.com Supera ostacoli e maltempo per portarvi i #prodotti entro 3 giorni lavorativi Andate a puntare nel LINK IN BIO, i nostri corrieri sono già pronti #bidoo #Shoppingisagame - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.