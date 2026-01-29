Malore durante allenamento di beach volley muore 34enne

Un atleta di 34 anni è morto improvvisamente durante un allenamento di beach volley. Si stava preparando a scendere in campo quando, all’improvviso, si è accasciato davanti agli altri giocatori. Non c’è stato nulla da fare: i soccorsi sono arrivati troppo tardi. La squadra e gli amici sono sotto shock.

Una serata come tante, scandita dallo sport e dall'energia di un allenamento, si è trasformata in tragedia nel giro di pochi istanti Gianmarco Da Villi, 34 anni, residente a Maserà e molto legato alla frazione di Bertipaglia, si è improvvisamente accasciato mentre si stava preparando a scendere in campo per una partita di beach volley al centro sportivo di Saonara. Il malore lo ha colpito mentre si preparava a scendere in campo. In pochi istanti Gianmarco si è accasciato davanti agli altri giocatori. Una dottoressa presente sul posto è intervenuta immediatamente, praticando le prime manovre salvavita mentre veniva richiesto l'arrivo dell'ambulanza.

