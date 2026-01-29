Mafia di Uditore e Passo di Rigano per 11 imputati slitta l' inizio del processo
Questa mattina è stato rinviato l’inizio del processo contro 11 imputati legati alla mafia di Uditore e Passo di Rigano. Mentre sette boss, che hanno scelto il rito abbreviato, sono già stati condannati o condannabili, per gli altri, tra cui il mafioso Agostino Sansone, il processo è stato spostato a data da destinarsi. La decisione ha lasciato in sospeso le famiglie e le forze dell’ordine, che aspettavano di conoscere i primi verdetti ufficiali.
Se per 7 boss di Uditore e Passo di Rigano, che hanno scelto il rito abbreviato, la Procura ha già invocato condanne pesanti proprio qualche settimana fa, per quelli che sono finiti a dibattimento, tra cui il mafioso Agostino Sansone, invece, i tempi per l'inizio del processo si allungano: oggi.🔗 Leggi su Palermotoday.it
