Madonna elogia Aperture di Harry Styles | Adoro la tua nuova canzone

Madonna ha fatto il suo nome per elogiare il nuovo singolo di Harry Styles, “Aperture”. La regina del pop ha confessato di amare la canzone e di essere una fan del cantante inglese. Il brano sta scalando le classifiche e ora anche Madonna si aggiunge alla lunga lista di ascoltatori entusiasti.

Il nuovo singolo di Harry Styles, Aperture, sta riscuotendo un ottimo successo, e potrebbe aver fatto guadagnare al cantante inglese una fan d'eccezione: Madonna. In una storia di Instagram, Madge ha infatti scritto "Adoro la tua nuova canzone Harry!!!!", in risposta a una presunta citazione dell'ex One Direction che recita: "Ero immerso nella disco mentre realizzavo l'album, con un sacco di Sylvester, Bee Gees e Madonna, l'energia di Confessions on a Dance Floor. Ora sta facendo un sequel, il che mi sembra un po' ingiusto. Come si fa a seguire la disco dopo Madonna?". La regina del pop ha poi aggiunto un'altra storia con la copertina del prossimo album di Styles, Kiss All the Time.

