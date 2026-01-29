maccaferri futura | presentati a milano la squadra e il programma sportivo per il 2026

A Milano, è stata presentata la squadra e il programma sportivo di Maccaferri Futura per il 2026. Il progetto, che coinvolge il velista Luca Rosetti, punta su scelte ambiziose e un forte spirito di squadra. La stagione si prepara a portare avanti una visione chiara, con l’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi nelle competizioni oceaniche.

Checco Bruni lascia le regate italiane e si prepara a sfidare l'oceano.

